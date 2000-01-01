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Ас-Сиси надеется на примирение израильтян и палестинцев 09.10 08:19   MIGnews.com

Ас-Сиси надеется на примирение израильтян и палестинцев

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил надежду, что перспектива примирения между ФАТХом и ХАМАСом может проложить путь к налаживанию отношений между палестинцами и израильтянами.

Такие слова прозвучали в заявлении политика в воскресенье, 8 октября, передает i24news.

"Шаги Египта, направленные на то, чтобы помочь нашим братьям-палестинцам начать новый этап единства, могут также повлиять на примирение между Палестиной и Израилем", - заявил ас-Сиси.

Кроме того, президент отметил, что он также надеется, что это приведёт к "созданию независимого палестинского государства, что удовлетворило бы законные чаяния палестинского народа на безопасную, независимую, стабильную и процветающую жизнь".

Официальное заявление от египетского президента прозвучало накануне визита представителей ФАТХа и ХАМАСа в столицу страны – Каир для проведения мирных переговоров после десятилетней вражды, пишет Arutz Sheva.

ФАТХ и ХАМАС до 2007 года находились под руководством единого лидера – Махмуда Аббаса, однако ХАМАС осуществил кровавый переворот, в результате которого взял под свой контроль сектор Газа. До сегодняшнего дня любые попытки примирить конфликтующие стороны терпели фиаско.

Однако недавно представители ХАМАСа объявили о том, что готовы вступить в переговоры с ФАТХом.

Что же касается участия ас-Сиси – то президент Египта всячески призывает как палестинцев, так и израильтян преодолеть свои разногласия и научиться мирно сосуществовать друг с другом.

"Есть отличный пример, когда нам с вами удалось договориться и поддерживать мир уже в течении 40 лет. Мы можем повторить этот опыт и добиться безопасности как для израильских, так и для палестинских граждан", - обратился ас-Сиси к представителям Израиля.
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