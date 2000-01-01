09.10 08:36 MIGnews.com

Адвокат Салаха: Нетаниягу подговаривает судью

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Халед Забарка, адвокат Раеда Салаха, лидера "Северного крыла Исламского движения Израиля" в воскресенье, 8 октября, обвинил израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра внутренней безопасности Гилада Эрдана в продлении заключения Салаха без наличия на то оснований.Салах был арестован в августе и обвинён в подстрекательстве к терроризму в связи с беспорядками на Храмовой горе месяцем ранее.Обвинение, в свою очередь отметило, что одобрил террористический акт 14 июля, когда три израильских араба из Умм-эл-Фатха убили сотрудников полиции возле Храмовой горы.Салах находится в одиночной камере тюрьмы Римон в Негеве. По словам его адвоката, власти Израиля запрещают заключённому встречаться со своей семьёй.Забарка также убеждён в том, что Нетаниягу и Эрдан оказывают влияние на решение суда, так как преследуют цель, чтобы Салах оставался за решёткой. Адвокат отметил, что Салах по-прежнему не собирается отказываться от палестинских, арабских и исламистских основополагающих принципов.