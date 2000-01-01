09.10 09:07 MIGnews.com

Каталония применит закон о независимости от Испании

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Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что намерен применить закон о референдуме, предполагающий объявление независимости автономного сообщества от Испании в случае победы во время голосования сторонников "да". Передает РИА Новости, со ссылкой на его слова в программе "30 минут" каталонского телеканала TV3."Декларация о независимости, которую мы не называем "односторонней" декларацией о независимости, предусмотрена законом о референдуме как претворение в жизнь результатов. Мы применим то, что говорит закон", — сказал Пучдемон.По его словам, Мадрид не намерен вести диалог с Барселоной и всячески уходят от обсуждения темы о референдуме."Они бы хотели, чтобы эту тему не обсуждали", — заявил глава женералитета.Также он подчеркнул, что он выступает за "поиски формулы консенсуса" и призывает "активно обсуждать, искать точки соприкосновения, всем немного уступить и продолжать вместе работать".Закон о референдуме был принят каталонским парламентом 6 сентября. Он предполагает, что в случаи победы на референдуме за отделение Каталонии от Испании, который прошел 1 октября, парламент провозгласит независимость. В свою очередь Конституционный суд Испании заморозил данный документ, а власти Испании назвал его незаконным.Референдум о независимости, посетили 43,03% из всех, кто имеет право гражданского голоса. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, в результате чего пострадали более 900 человек.Король Испании Фелипе VI в своем обращении заявил, что правительство Каталонии, своими действиями, демонстрирует "неприемлемое неподчинение" и пытается "разрушить единство Испании".