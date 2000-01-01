09.10 09:38 MIGnews.com

Ким Чен Ын продвигает родственников по политической лестнице

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Ким Йо Чен, младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заняла должность члена политбюро в правящей Рабочей партии КНДР, передаёт Reuters со ссылкой на северокорейские источники.Аналитики полагают, что новое место Кин Йо Чен говорит о том, что лидер КНДР занимается укреплением своих позиций в государстве путём продвижения приближённых по политической лестнице.Конкуренции со стороны родственницы Ким Чен Ын, судя по всему, не боится, так как Ким Йо Чен - женщина. Врядли она сможет стать для брата угрозой.Получив новую должность Ким Йо Чен стала второй женщиной в патриархальной политической системе государства. Первой женщиной, занявшей в КНДР влиятельный пост стала Ким Кин Хуэй, которая обладала большой властью во времена правления своего брата Ким Чен Ира.