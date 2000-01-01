Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ким Чен Ын продвигает родственников по политической лестнице | Фото: Thinkstock09.10 09:38   MIGnews.com

Ким Чен Ын продвигает родственников по политической лестнице

Ким Йо Чен, младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заняла должность члена политбюро в правящей Рабочей партии КНДР, передаёт Reuters со ссылкой на северокорейские источники.

Аналитики полагают, что новое место Кин Йо Чен говорит о том, что лидер КНДР занимается укреплением своих позиций в государстве путём продвижения приближённых по политической лестнице.

Конкуренции со стороны родственницы Ким Чен Ын, судя по всему, не боится, так как Ким Йо Чен - женщина. Врядли она сможет стать для брата угрозой.

Получив новую должность Ким Йо Чен стала второй женщиной в патриархальной политической системе государства. Первой женщиной, занявшей в КНДР влиятельный пост стала Ким Кин Хуэй, которая обладала большой властью во времена правления своего брата Ким Чен Ира.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:30
Нефтяная дипломатия
09:23
Непал: погибла 26-летняя туристка из Иерусалима
09:11
Каталония применит закон о независимости от Испании
08:36
Адвокат Салаха: Нетаниягу подговаривает судью
07:42
Попытка атаки Израиля из сектора Газа
06:34
Светлова и Ливни просят спасти дом Жаботинского в Одессе
03:52
Названа вероятная причина начала Третьей мировой
00:41
Причина несчастных браков - в генах
23:29
Женщина-инвалид обвинила звезду рэпа в изнасиловании
22:23
В Финляндии впервые забеременел мужчина
21:21
Поспешай не торопясь
20:19
За кордон
19:44
Все домой
18:39
Законопроект, спасающий от телефонного маркетинга
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus