Минфин ликвидирует МИД: закрытие 22 посольств

Министерство финансов Израиля, в рамках подготовки бюджета на следующий год предложило радикально сократить расходы на внешнюю политику. Предложения минфина одобрены премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который также является министром иностранных дел.
Минфин требует закрыть 22 израильских посольства (из 103) и сократить 140 должностей израильских в головной структуре МИДа. В настоящий момент в рамках штаб-квартиры МИДа в Иерусалиме работают 686 человек.
Верхушка МИДа утверждает, что подобного рода сокращения “нанесут смертельный удар” по самой ткани израильской внешней политики, принесшей Израилю много успехов на международной арене.
Высокопоставленный представитель МИДа поведал в интервью порталу ynet: “В МИДе царит мрачная атмосфера. Для всех ясно - речь идет о политическом ходе. Внешняя политика без внешнеполитических представителей, без дипломатов - невозможна”.
Правительство, среди прочего, намерено прекратить программу МАШАВ (программу экономической помощи странам третьего мира), прекратить любую активность в социальной сфере и социальных сетях, прекратить поддержку израильской культуры за рубежом, отменить поездки лекторов и израильские выставки за границей, а также приглашение иностранных делегаций в Израиль.
Кроме того, минфин намерен резко ограничить или полностью отменить работу израильских консулов в десятках стран мира.
Закрытие посольств предполагается провести поэтапно и завершить к 2020 году. В этом году предлагается закрыть 8 израильских представительств, и перевести их активность в “региональные миссии”. Минфин предлагает сосредоточить ресурсы на тех странах, которые считаются важными для Израиля, и не распылять денежные средства на множество представительств по всему миру.
В результате указанных мер, бюджет МИДа сократится на 216 миллионов шекелей - с нынешних 1,48 миллиарда.