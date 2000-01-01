10.01 10:35 MIGnews.com

Минфин ликвидирует МИД: закрытие 22 посольств

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Министерство финансов Израиля, в рамках подготовки бюджета на следующий год предложило радикально сократить расходы на внешнюю политику. Предложения минфина одобрены премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который также является министром иностранных дел.Минфин требует закрыть 22 израильских посольства (из 103) и сократить 140 должностей израильских в головной структуре МИДа. В настоящий момент в рамках штаб-квартиры МИДа в Иерусалиме работают 686 человек.Верхушка МИДа утверждает, что подобного рода сокращения “нанесут смертельный удар” по самой ткани израильской внешней политики, принесшей Израилю много успехов на международной арене.Высокопоставленный представитель МИДа поведал в интервью порталу ynet: “В МИДе царит мрачная атмосфера. Для всех ясно - речь идет о политическом ходе. Внешняя политика без внешнеполитических представителей, без дипломатов - невозможна”.Правительство, среди прочего, намерено прекратить программу МАШАВ (программу экономической помощи странам третьего мира), прекратить любую активность в социальной сфере и социальных сетях, прекратить поддержку израильской культуры за рубежом, отменить поездки лекторов и израильские выставки за границей, а также приглашение иностранных делегаций в Израиль.Кроме того, минфин намерен резко ограничить или полностью отменить работу израильских консулов в десятках стран мира.Закрытие посольств предполагается провести поэтапно и завершить к 2020 году. В этом году предлагается закрыть 8 израильских представительств, и перевести их активность в “региональные миссии”. Минфин предлагает сосредоточить ресурсы на тех странах, которые считаются важными для Израиля, и не распылять денежные средства на множество представительств по всему миру.В результате указанных мер, бюджет МИДа сократится на 216 миллионов шекелей - с нынешних 1,48 миллиарда.