10.01 12:02 MIGnews.com

Запись сына Биби в стрип-клубе продал частный детектив

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Журналист 20-го канала израильского ТВ Амир Ивги установил, что человек, продавший второму каналу скандальную запись пьяной болтовни Яира Нетаниягу в стриптиз клубе был частный детектив.В социальных сетях названо имя “водителя”, который якобы записал разговор.Ивги проверил данные этого человека и установил, что он является владельцем частного сыскного бюро. Ему выдана лицензия частного детектива в установленном законом порядке. Его имя значится в списке частных детективов, публикуемого властями Израиля.Лицензия частного детектива выдана ему незадолго до того, как он записал разговор Яира Нетаниягу.Все данные об упомянутом детективе в интернете, страничка бизнеса в facebook и интернет-сайт стерты.Ивги указал на то, что в случае, если запись разговора сына премьер-министра, охраной которого является подразделение МАГАВ ШАБАКа была осуществлена частным детективом, речь идет о зияющей “дыре” в системе охраны высших лиц государства.