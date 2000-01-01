10.01 13:07 MIGnews.com

Либерман поручил изучить статус Хават-Гилада

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился проверить возможность легализации форпоста Хават-Гилад, неподалеку от которого накануне был совершен теракт.Об этом министр сообщил в среду, 10 января на своей странице в Twitter, Arutz sheva."Силы безопасности заняты преследованием террористов, убивших минувшей ночью раввина Разиэля Шеваха в Хават-Гилад", - написал Либерман."Я сочувствую тяжелой утрате вдовы раввина, Яэль, и его шести детей. Я поручил руководству министерства обороны оказать помощь семье погибшего и жителям Хават Гилад. Параллельно с этим я дал указание проверить возможность легализации форпоста Хават Гилад, с тем, чтобы придать ему законный статус обычного поселения Иудеи и Самарии", - подчеркнул министр.Также Либерман распорядился упорядочить статус Хават-Гилад."Параллельно с этим я дал указание проверить возможность легализации форпоста Хават-Гилад, с тем чтобы придать ему законный статус обычного поселения Иудеи и Самарии", - заявил министр обороны."Удалите все политические ограничения на строительство", - призвал он. "Объявите о начале постройки сотни единиц жилья в Хават-Гиладе, это – верный и правильный ответ, который снизит мотивацию терроризма. Они хотят навредить нам и вытеснить нас из нашей страны террором и запугиванием, а Израиль растет и строит ровно на том же месте, где произошло террористическое нападение".Отметим, 10 января Авигдор Либерман представит на утверждение высшего совета по планированию проект строительства около 3800 единиц жилья. Из них 1285 единиц - это новое жилье для немедленного строительства и 2500 - в процессе планирования. Речь идет о строительстве в более чем 20 поселениях Иудеи и Самарии.