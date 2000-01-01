10.01 14:22 MIGnews.com

Молдова официально запретила российские СМИ

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В Молдавии приняли законопроект, запрещающий трансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ по местным СМИ. Соответствующий закон подписал спикер молдавского парламента Андриан Канду, сообщает пресс-служба парламента страны."Указ о принятии закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан утром председателем парламента Андрианом Канду", –– отмечается в сообщении.Канду имел полномочия подписать данный документ благодаря разрешению Конституционного суда. До этого президент Молдавии два раза его отклонил.Это уже далеко не первый случай, когда парламент принимает аналогичные процедуры. В октябре 2017 года КС позволил Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу, а уже в этом году – 2 января 2018-го года – разрешил в обход Додона назначить главу МИД и еще шестерых членов правительства.Примечается, что в документе не указано, что ограничения касаются российских СМИ, однако в нем идет речь о запрете трансляции теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. (Россия подписала данную резолюцию, но так и не ратифицировала ее). При этом закон не запрещает российских развлекательных передач.