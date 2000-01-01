10.01 13:56 MIGnews.com

Шеф ШАБАКа сливал информацию о прослушке и лгал на следствии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Газета Едиот Ахронот опубликовала большой скандальный материал о подробностях первого коррупционного расследования лидера ШАС Арье Дери в 90-х.Следователи чувствовали, что кто-то сливает информацию о прослушке разговоров Дери и его приближенных, а также содержание записей этих разговоров.Более того, один из приближенных Дери хвастался тем, что “у нас есть свой человек в системе”, который и передает указанную секретную информацию, и поэтому “мы всегда на один шаг опережаем следствие”.Началось расследование этого дела. В конце концов, следователи дошли до главы ШАБАКа в тот период, сегодня - видного деятеля партии Еш Атид Якова Пери. В 90-х и имя, и фотография Пери являлись государственной тайной.Пери должен был пройти тест на детекторе лжи. Ему задали один вопрос: “Передавал ли ты материалы расследования посторонним лицам?” Пери ответил “нет”, но полиграф показал, что он лжет.Журналист программы Увда, рассказавший о скандале в прямом эфире Радио Галей ЦАХАЛ указал на то, что в тот период Пери был личным другом Арье Дери - тогда еще очень молодого министра, которому только что исполнилось 30 лет. Дери, например, устанавливал мезузот в квартире Пери.Пери и тогда и сегодня отметает все обвинения, и утверждает, что его оболгали.