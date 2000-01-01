Шеф ШАБАКа сливал информацию о прослушке и лгал на следствии
Газета Едиот Ахронот опубликовала большой скандальный материал о подробностях первого коррупционного расследования лидера ШАС Арье Дери в 90-х.
Следователи чувствовали, что кто-то сливает информацию о прослушке разговоров Дери и его приближенных, а также содержание записей этих разговоров.
Более того, один из приближенных Дери хвастался тем, что “у нас есть свой человек в системе”, который и передает указанную секретную информацию, и поэтому “мы всегда на один шаг опережаем следствие”.
Началось расследование этого дела. В конце концов, следователи дошли до главы ШАБАКа в тот период, сегодня - видного деятеля партии Еш Атид Якова Пери. В 90-х и имя, и фотография Пери являлись государственной тайной.
Пери должен был пройти тест на детекторе лжи. Ему задали один вопрос: “Передавал ли ты материалы расследования посторонним лицам?” Пери ответил “нет”, но полиграф показал, что он лжет.
Журналист программы Увда, рассказавший о скандале в прямом эфире Радио Галей ЦАХАЛ указал на то, что в тот период Пери был личным другом Арье Дери - тогда еще очень молодого министра, которому только что исполнилось 30 лет. Дери, например, устанавливал мезузот в квартире Пери.
Пери и тогда и сегодня отметает все обвинения, и утверждает, что его оболгали.