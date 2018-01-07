10.01 15:11 MIGnews.com

В Ришон-ле-Ционе открылось гражданское кладбище

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Спустя 22 года после принятия закона, обязывающего позволить не религиозное захоронение, в Ришон-ле-Ционе открылось гражданское кладбище. Оно занимает 6 дунамов. Добившийся открытия депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") доволен результатом и собирается продолжить способствовать появлению гражданских кладбищ по всей стране: "Жители Ришон-ле-Циона больше не обязаны платить десятки тысяч за реализацию базового человеческого права".После многочисленных попыток, занявших годы, сегодня в воскресенье (7.01.2018) в Ришон-ле-Ционе открылось гражданское кладбище. Оно предназначено для людей, еврейство которых под сомнением, или тех, кто выразил желание быть захороненным на гражданском кладбище. Согласно данным 2016 года, в четвертом по величине городе Израиля живут 244000 человек. 15% от этого числа - репатрианты из стран бывшего СССР (36600), и значительная часть этого населения не являются галлахическими евреями.На протяжение многих лет такие горожане вместе с теми, кто искал не религиозное место погребения, были вынуждены искать варианты в отдаленных городах, и платить десятки тысяч шекелей за место на кладбище, несмотря на то, что Институт Национального Страхования (Битуах Леуми) должен оплачивать захоронение всех граждан страны - все потому, что на еврейских кладбищах захоронения происходят только в строгом соответствии с иудейской традицией."В Израиле проживает более 300 тысяч негаллахических евреев, которые могут быть захоронены только на гражданских кладбищах. Многие из их супругов выбирают погребение рядом с близкими – таким образом, необходимо полумиллиона мест погребения на гражданских кладбищах, что подтверждает доклад государственного контролера, - заявил депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид"). – Мне больно видеть скорбящие семьи, которые вынуждены, находясь в трауре, ездить по всей стране в поисках подходящего места захоронения для своих близких, а потом платить за них огромные деньги, потому что город, в котором они живут, не может предоставить им эту само собой разумеющуюся и прописанную в законе услугу", – добавил Развозов.Несмотря на то, что в Израиле по закону, принятому в 1996-ом году, любой гражданин имеет право на захоронение согласно мировоззрению, из 1250 официально зарегистрированных кладбищ лишь в немногих возможно захоронение не галлахических евреев. Согласно данным Исследовательского Центра Кнессета, в 2020 возникнет необходимость в 4750 гражданских могилах в год.Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид" активно и последовательно добивался открытия кладбища. В прошлом благодаря усилиям Развозова, гражданские кладбища были также открыты в Нетании, Эйлате, Ариэле и других городах.Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")Maria Alterman, PR DepartmentEGOeast advertising ltd.14, Raul Wallenberg st. Tel-Aviv,Israelcell: +972-52-7055220office: +972-3-7763034fax: +972-3-7763041masha@egoeast.co.il | www.egoeast.co.il