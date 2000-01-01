10.01 15:44 MIGnews.com

Минфин приговаривает новых репатриантов к нищете

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В ближайший четверг (11.1.18) на подпись главы правительства будет представлен проект бюджета на 2019 год.В документе отражены изменения, которые притерпят министерства и их бюджеты. В параграфе о корзине абсорбции прописаны изменения в бюджете министерства Алии и Интеграции. Среди них – несколько ключевых изменений, которое больно ударит по репатриантам, собирающимся совершить алию. Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") созвал срочное совещание комиссии Кнессета по вопросам Алии, Интеграции и Диаспоры с целью предотвратить чудовищную ситуацию, которую создаст новый проект бюджета в случае утверждения.Согласно проекту, репатрианты, имущество которых оценивается суммой от 500 тысяч шекелей, не получат корзины абсорбции. Так, например, репатрианты, продавшие квартиры и имущество в странах исхода с целью приобретения недвижимости в Израиле, и привозящие в страну сумму, составляющую меньше трети от средней стоимости квартиры в стране, будут вынуждены начинать новую жизнь без корзины абсорбции.Это нанесет колоссальный ущерб репатриантам-одиночкам и бездетным парам. Они будут обязаны отчитаться об имуществе, и в соответствии с результатами проверки рискуют потерять право на получение корзины абсорбции. На данный момент сумма подъемных выплат, положенная репатрианту-одиночке (вместе с выплатами на жилье на протяжение всего периода репатриации) составляет около 35000 шекелей, а для пары эта сумма примерно равна 60000 шекелей.Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") возмущен грядущим ущербом репатриантам и раскритиковал авторов проекта бюджета."Недопустимо, чтобы репатриант, за всю жизнь накопивший имущество стоимостью полмиллиона шекелей, был вынужден начинать новую жизнь без подъемных денег", - заявил Развозов, - "это издевательство над будущими репатриантами. Люди, желающие совершить алию, достойны лучшего приема со стороныправительства Израиля. В 2017 году страна приняла 29000 репатриантов, и эта цифра будет расти, но в то же время бюджет министерства Алии и Интеграции хотят урезать на сто миллионов шекелей. Если проект бюджета утвердят, мы перестанем быть "страной репатриантов".Это постыдная тактика министерства Финансов, бьющая по гражданам в период максимальной уязвимости. Подобный шаг приведет лишь к преждевременному выходу репатриантов на рынок труда, еще до того, как они успеют выучить язык и пройти профессиональную сертификацию. Таким образом, министерство Финансов приговаривает их к жизни в нищете.Только те, кто сам был репатриантом, в состоянии понять, насколько тяжело начинать жизнь в Израиле, и насколько бывает критична именно экономическая составляющая. Корзина абсорбции как воздух необходима людям в новой стране, не знающим языка и не имеющим здесь источников дохода. Но, видимо, министерство Финансов, ищущее любые пути для увеличения сумм на сделки коалиции, на выплаты ультра-ортодоксам и приближенным правящей верхушки, это не интересует", – заявил Развозов.Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")