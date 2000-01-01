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НДИ добилась ускорения реализации пенсионной программы 10.01 17:29   MIGnews.com

НДИ добилась ускорения реализации пенсионной программы

После длительных переговоров, которые вела партия "Наш дом Израиль" с минфином о досрочной реализации своей пенсионной программы, ее требование было принято. Согласно достигнутой договоренности, программа НДИ будет реализована не в 4, а в 3 этапа. Соответственно, пожилые люди получат значительную добавку к пособию уже в этом году, т.к. выплаты за 2018 – 2019 гг. будут объеденены. В свою очередь, добавка к пособию, которую пожилые люди должны были получить в 2020 году, также будет передвинута на год ранее – на 2019 год.

"Это означает, что пожилые люди получат добавку в 180 шекелей в месяц уже в этом году, и еще 120 шекелей в месяц – в следующем, в дополнение к той сумме, которую они уже получили в прошлом году", - отметил Одед Форер.

Напомним, одним из условий присоединения НДИ к коалиции было внесение в основу госбюджета 1,9 млрд. шекелей в год на повышение пособия пожилым людям. Но глава минфина потребовал разбить выделение этой суммы на 4 этапа, ссылаясь на высокую бюджетную стоимость пенсионной программы НДИ.
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