10.01 17:34 MIGnews.com

Президент Германии впервые за 120 лет посетит Ливан

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Президент Германии Фрэнк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Ливан. Прибудет туда политик 29 января, а уехать собирается 31 числа. Сопровождать его в поездке также будет его супруга и официальная делегация.Приглашение политик получил от президента Ливана Мишеля Ауна.В ходе визита в Ливан Штайнмайер проведёт переговоры с Ауном, а также со спикером Набихом Берри и премьер-министром Саадом Харири.Основной темой переговоров будет обсуждение путей укрепления ливано-германских отношений во всех областях.Стоит также отметить, что визит президента Германии в Ливан состоится впервые за последние 120 лет.