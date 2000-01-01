Президент Германии впервые за 120 лет посетит Ливан
Президент Германии Фрэнк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Ливан. Прибудет туда политик 29 января, а уехать собирается 31 числа. Сопровождать его в поездке также будет его супруга и официальная делегация.
Приглашение политик получил от президента Ливана Мишеля Ауна.
В ходе визита в Ливан Штайнмайер проведёт переговоры с Ауном, а также со спикером Набихом Берри и премьер-министром Саадом Харири.
Основной темой переговоров будет обсуждение путей укрепления ливано-германских отношений во всех областях.
Стоит также отметить, что визит президента Германии в Ливан состоится впервые за последние 120 лет.