10.01 22:22 MIGnews.com

Биби встретился с главами МИД Ирландии и Нидерландов

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени и министром иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстрой.Премьер-министр Нетаниягу сказал министрам иностранных дел, что Абу-Мазен должен осудить гнусное убийство, совершенное прошлой ночью, и прекратить финансирование убийц и их семей.Глава израильского правительства заявил, что в этом, в отказе признать Израиль в каких бы то ни было границах, который подкрепляется поощрением убийства израильтян, и есть реальный корень конфликта.