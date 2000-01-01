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Биби встретился с главами МИД Ирландии и Нидерландов 10.01 22:22   MIGnews.com

Биби встретился с главами МИД Ирландии и Нидерландов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени и министром иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстрой.

Премьер-министр Нетаниягу сказал министрам иностранных дел, что Абу-Мазен должен осудить гнусное убийство, совершенное прошлой ночью, и прекратить финансирование убийц и их семей.

Глава израильского правительства заявил, что в этом, в отказе признать Израиль в каких бы то ни было границах, который подкрепляется поощрением убийства израильтян, и есть реальный корень конфликта.
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