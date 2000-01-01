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Правительство утвердило назначение депутата Яакова Лицмана 10.01 18:59   MIGnews.com

Правительство утвердило назначение депутата Яакова Лицмана

Депутат Яаков Лицман вновь займет должность министра здравоохранения. Об этом сообщили в канцелярии Нетаниягу в среду, 10 января.

Решение было принято после того, как Кнессет проголосовал за поправку в законе, которая позволит вернуть политического деятеля на руководящую должность министерства.

Комментируя свое возвращение, Лицман заявил: "Я рад вернуться в министерство здравоохранения, чтобы продолжить выполнять важную работу на благо израильтян. Для меня работа в сфере здравоохранения это миссия, представляющая огромную ценность, позволяющая ежедневно спасать жизни людей".

Напомним, что ранее депутат пода в отставку в знак протеста против продолжающихся работ на железной дороге в шабат.

Должность министра здравоохранения Яаков Лицман занимал с 2015 по 2017 год.
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