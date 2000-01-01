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Нетаниягу встретился с вице-президентом Сената Аргентины 11.01 07:13   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с вице-президентом Сената Аргентины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с председателем Сената и вице-президентом Аргентины Мартой Габриэлой Мичетти. Премьер-министр Нетаниягу приветствовал прекрасные отношения между двумя странами и поблагодарил вице-президента за позицию Аргентины на голосовании по резолюции ООН.

Премьер-министр заявил в ходе встречи:

"Наш визит в Аргентину был прекрасным. Это был мой первый визит в Латинскую Америку, в страну, находящуюся южнее США, и первый визит премьер-министра Израиля за 70 лет.

Мы очень рады сложившимся отношениям. Я считаю, что в них заложен большой потенциал, и я высоко оценил то, что делает президент Макри в Аргентине, что он пытается сделать: поднять экономику страны.

Наши страны связывают люди: это евреи-выходцы из Аргентины, которые находятся здесь. Кроме этого, нас объединяет общее мировоззрение".

В свою очередь вице-президент Аргентины Мичетти отметила:

"Мы вместе с президентом Аргентины приняли решение о визите в Израиль, поскольку посчитали отношения с рядом стран стратегическими для нашей страны. У нас отличные отношения, в том числе с еврейской общиной Аргентины.

Мы также пытаемся развивать экономическое сотрудничество. Мы хотим углубить имеющиеся связи, чтобы объемы торговли и инвестиций между двумя странами росли. Нам нужно, в основном, претворить в жизнь этот план, когда все работает на деле: торговля, инвестиции, рынок".
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