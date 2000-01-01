"Мы найдем террористов. Это всего лишь вопрос времени"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал, что вскоре силы безопасности найдут убийц раввина Разиэля Шабаха. По его словам арест террористов "всего лишь вопрос времени".
Об этом глава израильского правительства заявил на встрече с иностранными журналистами в Иерусалиме.
"Сегодня я говорил с главой ШАБАКа, и он отчитался об интенсивном ходе расследования вчерашнего убийства. Я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, надеюсь, скоро мы доберемся до убийц. Это наша обязанность", - цитирует Аруц Шева слова премьер-министра.
Напомним, во вторник вечером, 9 января, неизвестные расстреляли автомобиль раввина. 35-летний отец 6 детей позже скончался от тяжелых ранений в больнице. Самому младшему ребенку Шабаха всего 10 месяцев.
Сотни людей в Хават-Гилада пришли проститься с израильтянином в среду днем, 10 января.