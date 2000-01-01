Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Мы найдем террористов. Это всего лишь вопрос времени` 10.01 21:25   MIGnews.com

"Мы найдем террористов. Это всего лишь вопрос времени"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал, что вскоре силы безопасности найдут убийц раввина Разиэля Шабаха. По его словам арест террористов "всего лишь вопрос времени".

Об этом глава израильского правительства заявил на встрече с иностранными журналистами в Иерусалиме.

"Сегодня я говорил с главой ШАБАКа, и он отчитался об интенсивном ходе расследования вчерашнего убийства. Я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, надеюсь, скоро мы доберемся до убийц. Это наша обязанность", - цитирует Аруц Шева слова премьер-министра.

Напомним, во вторник вечером, 9 января, неизвестные расстреляли автомобиль раввина. 35-летний отец 6 детей позже скончался от тяжелых ранений в больнице. Самому младшему ребенку Шабаха всего 10 месяцев.

Сотни людей в Хават-Гилада пришли проститься с израильтянином в среду днем, 10 января.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:22
Биби встретился с главами МИД Ирландии и Нидерландов
21:50
Лебедев: Допинговый скандал - заказной
19:58
ПА обвинила Фридмана в предвзятости в пользу Израиля
19:52
Миллиардер Баффет: Криптовалюту ждёт крах
19:39
Индия: леопард растерзал двух детей
18:45
Израиль: полиция ищет пропавшего туриста из Британии
17:56
ХАМАС о "героической стрельбе": худшее впереди
17:34
Президент Германии впервые за 120 лет посетит Ливан
17:29
НДИ добилась ускорения реализации пенсионной программы
16:59
Дэвид Фридман о теракте: палестинцы не хотят мира
16:52
Скоростной поезд: от Тель-Авива до Иерусалима за 28 минут
16:02
Около 100 мигрантов пропали без вести у берегов Ливии
15:44
Минфин приговаривает новых репатриантов к нищете
15:11
В США из-за оползней погибли 13 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus