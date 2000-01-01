10.01 21:25 MIGnews.com

"Мы найдем террористов. Это всего лишь вопрос времени"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал, что вскоре силы безопасности найдут убийц раввина Разиэля Шабаха. По его словам арест террористов "всего лишь вопрос времени".Об этом глава израильского правительства заявил на встрече с иностранными журналистами в Иерусалиме."Сегодня я говорил с главой ШАБАКа, и он отчитался об интенсивном ходе расследования вчерашнего убийства. Я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, надеюсь, скоро мы доберемся до убийц. Это наша обязанность", - цитирует Аруц Шева слова премьер-министра.Напомним, во вторник вечером, 9 января, неизвестные расстреляли автомобиль раввина. 35-летний отец 6 детей позже скончался от тяжелых ранений в больнице. Самому младшему ребенку Шабаха всего 10 месяцев.Сотни людей в Хават-Гилада пришли проститься с израильтянином в среду днем, 10 января.