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Нетаниягу: Израиль предотвратил десятки терактов в Европе | Фото:10.01 08:04   MIGnews.com

Израиль не допустил угон самолетов и атаки в Европе

Благодаря работе разведслужб Израиля были предотвращены десятки крупных террористических атак в Европе, в том числе на воздушном транспорте.

Об этом во вторник, 9 января заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на встрече в Иерусалиме с послами стран НАТО в еврейском государстве.

"Мы предоставили по линии разведывательных служб информацию, которая позволила остановить несколько десятков крупных терактов, многие из них — в европейских странах", — отметил глава правительства.

"Некоторые из них могли стать - худшими из тех, что случались в Европе и даже хуже, так как они могли быть связаны с гражданской авиацией", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Нетаниягу, "предотвратив крупные теракты в Европе, Израиль тем самым помог спасти многие европейские жизни".
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