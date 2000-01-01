10.01 08:04 MIGnews.com
Израиль не допустил угон самолетов и атаки в Европе
Благодаря работе разведслужб Израиля были предотвращены десятки крупных террористических атак в Европе, в том числе на воздушном транспорте.
Об этом во вторник, 9 января заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на встрече в Иерусалиме с послами стран НАТО в еврейском государстве.
"Мы предоставили по линии разведывательных служб информацию, которая позволила остановить несколько десятков крупных терактов, многие из них — в европейских странах", — отметил глава правительства.
"Некоторые из них могли стать - худшими из тех, что случались в Европе и даже хуже, так как они могли быть связаны с гражданской авиацией", - подчеркнул премьер-министр.
По словам Нетаниягу, "предотвратив крупные теракты в Европе, Израиль тем самым помог спасти многие европейские жизни".
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