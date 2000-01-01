10.01 14:47 MIGnews.com

Мун Чжэ Ин: я готов встретится с Ким Чен Ыном

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сообщил о готовности провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при условии, если это будет способствовать решению проблемы ядерной программы Пхеньяна. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 10 января, во время пресс-конференции в Сеуле."Я готов провести встречу на высшем уровне, если это поможет решению ядерной проблемы Севера, а также восстановлению межкорейских отношений", - приводит его слова телеканал NHK.Также он отметил, что это не должны быть "переговоры ради переговоров", Сеулу нужны определенные гарантии результата по итогам переговоров на высшем уровне.При этом он подчеркнул, что Республика Корея не будет отказываться от своей позиции по поводу необходимости денуклеаризации Корейского полуострова."Денуклеаризация Корейского полуострова, о чем (в прошлом) договаривались две Кореи, - наша основная позиция, от которой мы никогда не откажемся", - приводит его слова агентство Reuters.Но даже при намерении урегулировать конфликт на полуострове, Южная Корея не хотела бы немедленного воссоединения Севера и Юга, отметил Мун Чжэ Ин.Накануне состоялся первый раунд переговоров по нормализации отношений между Республикой Кореей и КНДР. По итогам встречи, стороны договорились о возобновлении работы спецсвязи между военными двух стран, и проведении консультаций о снижении напряженности на межкорейской границе. Кроме этого, стороны сошлись на том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.