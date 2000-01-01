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Мэр Лондона Садик Хан требует полного запрета `Хизбаллы` 10.07 10:37   MIGnews.com

Мэр Лондона Садик Хан требует полного запрета "Хизбаллы"

После скандального парада “Дня аль-Кудс”, входе которого участники размахивали флагами “Хизбаллы” и выкрикивали анти-израильские лозунги мэр Лондона Садик Хан выступил с требованием признать поддержку всех фракций и отделений “Хизбаллы” на территории Британии нелегальными.

Садик Хан заявил, что потребует запрета работы политического крыла “Хизбаллы” на территории Британии от министра внутренних дел.

В заявлении Хана говорится: “Я разделяю озабоченность еврейской общины в отношении “Хизбаллы”, которая является нелегальной, запрещенной и антисемитской организацией. Антисемитизм - преступление на почве расовой ненависти, которому нет места в нашем городе. Мы не просто терпимы к разнообразию - мы уважаем и чествуем его”.

Хан, первый мусульманский мэр Лондона выступает на платформе искоренения антисемитизма в Лондоне и лейбористской партии.
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