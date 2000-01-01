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На горе Герцля почтили память Йони Нетаниягу | Фото: Амос Бен Гершом10.07 06:22   MIGnews.com

На горе Герцля почтили память Йони Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой и сыновьями Яиром и Авнером приняли участие в церемонии памяти подполковника Йони Нетаниягу, брата премьер-министра, командира подразделения "Сайерет маткаль", погибшего в операции по освобождению заложников в Энтеббе.

На церемонии памяти, прошедшей на горе Герцля, присутствовал брат премьер-министра Идо с семьей, министры, депутаты, офицеры ЦАХАЛа, и друзья семьи.

Братья Идо и Биньямин Нетаниягу прочли Кадиш над могилой Йони.

Из речи генерал-майора в запасе Амирама Левина, выступавшего на церемонии:

"Солдаты, бывшие в его подчинении, любили Йони и восхищались им. Мы, офицеры и командиры, высоко ценили его. Йони принял командование подразделением "Сайерет Маткаль" в 1975 году, после того, как проявил себя в боях на Голанских высотах во время войны Судного дня. Он мужественно и бесстрашно руководил атакой на сирийский спецназ, ведя свое подразделение ночью спасать раненого Йоси Бен-Ханана, или прокладывая путь для сил артиллерии и доведя их до расстояния выстрела от Дамаска. Всю свою жизнь он был мужественным и бесстрашным и всегда во главе своих солдат. Он принял командование подразделением, будучи опытным и уверенным в себе как командире и лидере. В то же время в обычной жизни он был еще молодым, эмоциональным, чувствительным и поэтичным".
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