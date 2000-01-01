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kremlin.ru 10.07 22:33   MIGnews.com

Путин рассказал, на каком автомобиле ездил в 90-х годах

Президент РФ Владимир Путин рассказал, на каком автомобиле ездил в 90-е годы. По словам главы государства, работая в мэрии Санкт-Петербурга, он в течение нескольких лет отдавал предпочтение марке Nissan.

В понедельник российский лидер посетил международную промышленную выставку "Иннопром-2017", которая проходит в Екатеринбурге. На одном из стендов был представлен обновленный внедорожник Nissan Murano. Руководство компании рассказало президенту об особенностях производства и преимуществах новой модели.

"Я в 90-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет, ездил на Nissan. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась", – отметил в свою очередь Путин.
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