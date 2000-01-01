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Обычные паспорта будут стоить на 50% дороже биометрических 10.07 12:15   MIGnews.com

Обычные паспорта будут стоить на 50% дороже биометрических

Согласно закону о биометрических паспортах, принятому Кнессетом, их получение не является обязанностью. Тем не менее, власти принуждают израильтян переходить на биометрические паспорта - не административными мерами, но деньгами.

Министр внутренних дел Арье Дери подписал инструкцию, согласно которой лица, согласившиеся оставить отпечатки пальцев в биометрической базе данных будут платить пошлину за получение паспорта 265 шекелей в офисе МВД и 245 на сайте. Их паспорт будет действителен в течение 10 лет.

Те, кто отказывается от получения биометрического паспорта, получат паспорта сроком годности пять лет. За обновление паспорта будет взиматься пошлина в размере 130 шекелей. Те, кто отказывается получить биометрические паспорта будут платить на 50% больше.

По данным МВД за первые месяцы реформы лишь 15% израильтян отказываются оставлять отпечатки пальцев в биометрической базе данных.

Комиссия Кнессета по финансам одобрила снижение пошлин за выдачу загранпаспортов.

Паспорта, выдаваемые в офисах МВД будут стоить 265 шекелей. Паспорта, заказанные через интернет в зимние месяцы будут стоить 155 шекелей, в летние - 245.

В дополнение к этому, пассажиры, запросившие срочной выдачи паспорта перед вылетом из аэропорта Бен-Гурион будут платить 800 шекелей, а не 1105, как раньше.

Глава МВД Арье Дери приветствовал снижение пошлин, заявив: “Мы боролись за снижение пошлин на загранпаспорта в течение длительного периода времени, и сегодня я счастлив подтвердить, что мы внесли свой вклад в снижение стоимости жизни”.
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