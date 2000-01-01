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Австрия запретила въезжать министру экономики Турции 10.07 18:56   MIGnews.com

Австрия запретила въезжать министру экономики Турции

Австрийское правительство официально запретило въезжать на территорию республики министру экономики Турции Нихату Зейбекчи, который собирался принять участие в мероприятиях, посвященных первой годовщине попытки госпереворота в Турции.

О таком решении официальной Вены сообщил представитель министерства иностранных дел Австрии.

"Я могу подтвердить, что министр иностранных дел (Себастьян) Курц действительно запретил министру экономики Турции въезд в страну", - цитирует агентство Reuters представителя австрийского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали "угрозой общественному порядку и безопасности в Австрии" посещение турецким министром таких мероприятий.

Ранее о нежелательности приезда вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша для участия в аналогичных мероприятиях в городе Апелдорн сообщили и Нидерланды.
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