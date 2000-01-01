10.07 13:59 MIGnews.com

Кнессет объявит войну факсам

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Заношенное до дыр бюрократическое оправдание тому, что запрос в Кнессет не был рассмотрен из-за недошедшего факса, скоро может кануть в Лету. Конечно же, если израильский парламент решится отказаться от гегемонии факса в госучреждениях.Соответствующий законопроект вынесла на рассмотрение самый молодой парламентарий в партии "Ликуд" Шарен Хаскель. 9 июля он был утвержден комиссией по законодательству, конституции и юстиции."Уму непостижимо, что в 2017 году граждане вынуждены использовать недоступную технологию, чье время давно прошло", - говорится в тексте ее законопроекта.Несмотря на то, что 9 из 10 детей "нации стартапов" владеют ком компьютером, а три четверти населения имеют подключение к интернету (данные статистики правительства за 2014 год), множество центральных и местных правительственных ведомств, корпораций и других крупных общественных учреждений по-прежнему поддерживают связь по факсу, несмотря на то, что многие домохозяйства уже отказались от факсимильного аппарата.Хаскель считает, что возможность общаться по электронной почте, кроме времени, сэкономит еще и бумагу и чернила и, следовательно, будет куда экологичнее факса.Если Кнессет примет ее законопроект, множество государственных ведомств, включая министерства, учебные заведения, правительственные компании, фонды здравоохранения, больницы, клиники, банки, страховые компании, "Безек", мобильные операторы, кабельные и спутниковые телевизионные компании и интернет-провайдеры – будут обязаны ввести возможность переписки по е-мейлу.