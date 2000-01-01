10.07 14:10 MIGnews.com

Гамбург: Антифа устроила охоту на независимых журналистов

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Шум и пепел вокруг мероприятия “Добро пожаловать в ад”, посвященному встрече Большой Двадцатки в Гамбурге улеглись - и теперь начинают прорисовываться истинные масштабы германской катастрофы.Дело не только в сожженных автомобилях и разгромленных магазинах. Все гораздо хуже. Немцы снова демонстрируют тот уровень ненависти, который заставляет вздрогнуть даже закаленных наблюдателей.Во время саммита в Гамбурге была устроена охота на независимых американских журналистов.Они не имеют отношения к истеблишменту, Трампу или альтернативным правым. Они приехали в Гамбург делать свою работу - показывать то,что они видят и слышат.Сурен Колхубер, журналист авторитетного германского издания Zeit, считающий себя “специалистом по футболу, нацистами и протестам” увидел на демонстрациях “иностранных идентитаристов”, сфотографировал их, и распространил через твиттер информацию о “фашистских провокаторах”. На фотографиях, по которым начала охоту Антифа были левый американский блоггер Тим Пул, канадский либертарианец Лорен Сузерн, видеожурналист Люк Людовски и Маркус ди Паола, работающие на heavy.com - ресурс, который трудно заподозрить в симпатиях к правым.Каждый из этих журналистов был найден, атакован и избит. Каждого из них обещали искалечить и убить в случае, если он не исчезнет из города - что им пришлось и сделать.Как всегда, жертвой оказались леваки. Сурен Колхубер, после поднятого в международной прессе скандала сообщил, что против него развернута намеренная кампания дискредитации и его “обливают потоками дерьма в медиа”. Ни одно мэйнстримное издание в Германии не выразило солидарности с американскими коллегами, подвергнувшимися нападению.