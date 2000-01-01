10.07 15:27 MIGnews.com

Айзенкот предупредил об иностранном влиянии на выборы

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Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот в конце прошлой недели выступил на заседании комитета Кнессета по обороне и внешней политике. Выступление длилось три часа.Айзенкот рассказал об основных угрозах безопасности Израиля.Айзенкот указал, что в последние годы резко усилились два вида угроз - неконвенциональной войны (террор, герилья, тоннельная угроза и ракетные арсеналы негосударственных игроков) и угрозы в киберпространстве. С другой стороны уровень других угроз снизился. речь идет об угрозе конвенциональной войны (из-за коллапса сирийской армии) и угрозе неконвенционального оружия (из-за ядерной сделки с Ираном).Начальник Генштаба порекомендовал членам комитета внимательно изучить ппоытки воздействия на демократический процесс во время выборов в США и во Франции, и кибератаки против государственных структур в Украине. Айзенкот подчеркнул необходимость защиты гражданской кибер-инфраструктуры - госпиталей, сетей электроснабжения и т.п.Айзенкот также рассказал о том, что на выбор избирателя могут пытаться воздействовать путем публикации в социальных сетях и в на интернет-сайтах. Также существует вероятность прямой фальсификации итогов выборов.