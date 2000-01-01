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10.07 20:32   MIGnews.com

Американцы продадут Саудам боевых вертолетов на 3,8 млрд.

Авиационный концерн Sikorsky получил контракт на поставку и модернизацию боевых вертолетов UH-60 Black Hawk Саудовской Аравии.

Сумма контракта - 3,8 миллиарда долларов.

Сауды получат версии Black Hawk для морских операций, в качестве платформы ведения электронной войны и другие специализированные варианты.

Black Hawk стоит на вооружении 26 государств с 1979 года.

Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем американских вооружений в мире. В настоящий момент идут переговоры о приобретении американских вооружений на общую сумму 100 миллиардов долларов.
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