10.07 20:32 MIGnews.com

Американцы продадут Саудам боевых вертолетов на 3,8 млрд.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Авиационный концерн Sikorsky получил контракт на поставку и модернизацию боевых вертолетов UH-60 Black Hawk Саудовской Аравии.Сумма контракта - 3,8 миллиарда долларов.Сауды получат версии Black Hawk для морских операций, в качестве платформы ведения электронной войны и другие специализированные варианты.Black Hawk стоит на вооружении 26 государств с 1979 года.Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем американских вооружений в мире. В настоящий момент идут переговоры о приобретении американских вооружений на общую сумму 100 миллиардов долларов.