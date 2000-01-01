10.07 16:10 MIGnews.com

Посол поддержал Сороса и едва не поссорил Израиль с Венгрией

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Посол Израиля в Будапеште Йоси Амрани опубликовал письмо с жестким призывом к главе правительства Венгрии убрать с улиц постеры, критикующие американского еврейского миллиардера Джорджа Сороса.На постерах изображен улыбающийся Сорос, и под ним - надпись: “Не позволим Соросу смеяться последним”. По сообщению газеты Гаарец, некоторые постеры приклеены к полам в трамваях, так что пассажиры вытирают об Сороса ноги.Амрани призвал всех участвующих в кампании против Сороса подумать о последствиях: “С учетом исторических уроков, такая кампания не принесет никаких результатов. В настоящий момент, за рамками политической критики в отношении отдельной персоны, кампания лишь будит печальную память ненависти и страха. Наша моральная ответственность - поднять свой голос и призвать соответствующие инстанции применить свои полномочия и покончить с этим циклом”.За кампанией против Сороса стоит правящая партия и кабинет Виктора Орбана. Глава канцелярии Орбана Януш Лазар заявил: “Цель венгерского правительства - остановить мигрантскую кампанию Сороса, которая поддерживает иллегальную иммиграцию в нашу страну. Правительство не критикует Сороса за его еврейское происхождение, но за его поддержку растущего числа мигрантов, бесконтрольными толпами валящих в Европу”.Орбан и его партия утверждают,что Сорос намерен “поселить в Венгрии 100 тысяч мигрантов”.Амрани издал свое заявление в канун венгерских выборов и перед намеченной на 18 июля встречей Нетаниягу и Орбана в Будапеште. Речь идет о первом визите израильского премьера в Венгрию за последние 30 лет. Нетаниягу также должен встретиться с лидерами Чехии, Словакии и Польши. Все эти страны выступают против бесконтрольной миграции. Многие и в Венгрии, и в Израиле сочли поступок посла Амрани прямым вмешательством в венгерскую избирательную кампанию и, как минимум, крайне неудачным ходом накануне визита Нетаниягу.В Венгрии - 100-тысячная еврейская община. Ряд еврейских организаций выразили озабоченность в связи с “антисемитским подтекстом” кампании против Сороса. Они направили соответствующие запросы в израильское посольство. Посол Амрани, прежде чем издать заявление, консультировался с заместителем генерального директора МИДа Алоном Ушпицем и генеральным директором Йовалем Ротемом.Оба одобрили формулировки заявления. Заявление не было согласовано с офисом премьер-министра, который также является министром иностранных дел. Он узнал о скандале из прессы.Главный ашкеназный раввин Израиля, Давид Лау, однако, полагает, что фокус должен был сосредоточен на сути аргумента, а не на индивидуумах в нем участвующих. Его помощник Пинхас Тененбойм заявил: “Если у вас есть спор с евреем это вовсе не означает,что вы обязательно - антисемит. Раввин не видит в этом ничего антисемитского, потому что не было упоминаний о еврейском происхождении Сороса”. Глава Раввинатского Центра Европы раввин Менахем Марголин заявил: “Несмотря на то, что кампания с портретами Сороса - не самая элегантная, она не имеет никакого отношения, и нигде не упоминает его еврейского происхождения. Когда такие утверждения всплывали несколько раз, правительство абсолютно ясно дало понять, что никак не пытается связать это с его еврейским наследием”.Пресс-секретарь МИД Эммануэль Нахшон издал заявление, которым фактически дезавуирует заявление посла Амрани: “Израиль с отвращением воспринимает любое проявление антисемитизма в любой стране, и стоит за еврейскими общинами всюду, где они сталкиваются с ненавистью. Это было единственной целью заявления посла в Израиле. Ни в каком виде это заявление не направлено на делегитимизацию кампании против Сороса, который последовательно подрывает демократически избранные израильские правительства посредством финансирования организаций, очерняющих Еврейское Государство и отрицают его право на самозащиту”.