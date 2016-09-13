10.07 16:19 MIGnews.com

"Большая лотерея": 90% льготников сделали свой выбор

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В ночь на воскресенье, 10 июля, завершилась запись участников “Большой лотереи” проекта “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”). На участие в розыгрыше записались 41.856 семей, что составляет более 90% от общего количества льготников. “Молодые семьи доказали, что они способны оказывать на государство давление и добиваться своего, - отметил министр финансов Моше Кахлон, инициатор проекта по строительству жилья по льготным ценам. - Семьи, которым не улыбнется удача в нынешней лотерее, будут участвовать в розыгрыше следующих 15 тысяч квартир. Мы не собираемся останавливаться, мы выбросим на рынок недвижимости тысячи квартир по льготным ценам во всех районах Израиля. Я искренне благодарен молодым парам за их веру в программу”.Напомним, в соответствии с условиями “Большой лотереи”, розыгрыши будут проводиться в соответствии с количеством населения в городе, от наиболее населенного к наименее. Каждый участник может выбрать три города, где он желал бы приобрести квартиру. Первый выигрыш автоматически аннулирует его участие в последующих. К примеру, если вы выбрали Хайфу, Тират-Кармель и Шломи, выигрыш квартиры в Хайфе аннулирует оба других варианта.Отметим, что в “Большой лотерее” участвуют записавшиеся первого порядка - те, кто подал заявки на удостоверения льготника от министерства строительства до 13.09.2016 года и записался на программу в числе первых 60.000 человек, так называемая “Сидра “Алеф”. В розыгрыше в Бейт-Шемеше могут участвовать также льготники из “Сидры “Бет”. Это разделение было сделано для того, чтобы все участники программы “Цена для новосела” в конечном счете получили квартиры по льготным ценам. В последующих лотереях доля “Сидры “Бет” будет расти.Наиболее популярным выбором среди участников “Большой лотереи” проекта “Цена для новосела” стал Ришон ле-Цион, заявки на квартиры в котором подали 13.163 семьи. Далее следуют Герцлия (11.692), Модиин (11.515), Бейт-Шемеш (11.063) и Явне (8.088). Среди местных жителей, имеющих преимущество при розыгрыше, список наиболее востребованных городов выглядит так: Ришон ле-Цион, Бейт-Шемеш, Герцлия, Нетания, Хайфа и Модиин. Наиболее высокие шансы на выигрыш в Тират-Кармеле. В большинстве городов периферии на одну квартиру претендуют две семьи. Розыгрыш будет проводиться без вмешательства людей, посредством программ на базе теории вероятности, под контролем специалистов. Результаты розыгрыша будут опубликованы 14 августа, одновременно с рассылкой сообщений участникам лотереи.