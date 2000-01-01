Электрическая Компания и ПА подписали первое соглашение
Высокопоставленные палестинские и израильские официальные лица собрались около города Дженин, расположенного на территории Иудеи и Самарии, в понедельник, 10 июля, чтобы подписать новое соглашение о электроэнергии между двумя сторонами.
Сделка, названная "исторической" подписавшими ее сторонами, впервые установит параметры поставок электроэнергии между Израилем и Палестинской автономией.
После подписания соглашения премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла, министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Юваль Штайниц, председатель израильской электротехнической корпорации Йифтах Рон-Таль и координатор правительственной деятельности на территориях генерал-майор Йоав Мордехай вместе включили подстанцию "Аль-Джаламех".
Аль-Джаламех - ближайшая к станции деревня, расположенная неподалеку от Дженин.
Станция позволит Израилю поставлять на 135 мегаватт больше в северную часть Иудеи и Самарии, хотя в настоящее время соглашение предусматривает всего 60 дополнительных мегаватт энергии.
Энергия обеспечит столь необходимый импульс для района Дженин, который страдает от перебоев в подаче электроэнергии больше, чем любой другой регион палестинских территории Иудеи и Самарии.
Станция также представляет собой первый случай, когда палестинцы смогут контролировать распределение электроэнергии в своих городах и селах. ПА, однако, все равно придется покупать электроэнергию у Israel Electric Corporation.
Отметим, что расходы за весь ремонт подстанции понесет палестинская сторона.
Станция была построена израильской электротехнической корпорацией, израильскими и палестинскими рабочими, но она принадлежит Палестинскому электрическому управлению (ПЭА) и ПА.
Штайниц описал сделку как "беспроигрышный проект" для Израиля и палестинцев.
"Сделка хороша для палестинцев, потому что они получат больше электроэнергии, которая будет более стабильной и более качественной. Она хороша и для Израиля, потому что ... ответственность [за палестинское электричество] не будет ложиться на плечи израильской электрокорпорации", - отметил он.
Штайниц добавил, что проект показал, что "если мы будем сотрудничать, то мы сможем добиться успехов на местах". Министр также подчеркнул, что сделка будет "образцом" того, как Израиль может сотруднисать с ПА.
Премьер-министр ПА Хамдалла назвал проект "ключевым для укрепления нашей независимости, чтобы мы могли удовлетворить растущие потребности наших людей в секторе электроэнергетики".
Он поблагодарил Израиль за "его сотрудничество в целях содействия" завершению проекта.
Эти подстанции являются лишь первым этапом в плане обеспечения большей независимости палестинцев.
Палестинские - как правительственные, так и частные инвестиционные фирмы - в настоящее время строят свой собственный завод по производству электроэнергии в Дженине. Его строительство планируется завершить к концу 2019 или 2020 года. Он будет стоить около 620 миллионов долларов.