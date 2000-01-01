10.07 16:49 MIGnews.com

Электрическая Компания и ПА подписали первое соглашение

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Высокопоставленные палестинские и израильские официальные лица собрались около города Дженин, расположенного на территории Иудеи и Самарии, в понедельник, 10 июля, чтобы подписать новое соглашение о электроэнергии между двумя сторонами.Сделка, названная "исторической" подписавшими ее сторонами, впервые установит параметры поставок электроэнергии между Израилем и Палестинской автономией.После подписания соглашения премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла, министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Юваль Штайниц, председатель израильской электротехнической корпорации Йифтах Рон-Таль и координатор правительственной деятельности на территориях генерал-майор Йоав Мордехай вместе включили подстанцию "Аль-Джаламех".Аль-Джаламех - ближайшая к станции деревня, расположенная неподалеку от Дженин.Станция позволит Израилю поставлять на 135 мегаватт больше в северную часть Иудеи и Самарии, хотя в настоящее время соглашение предусматривает всего 60 дополнительных мегаватт энергии.Энергия обеспечит столь необходимый импульс для района Дженин, который страдает от перебоев в подаче электроэнергии больше, чем любой другой регион палестинских территории Иудеи и Самарии.Станция также представляет собой первый случай, когда палестинцы смогут контролировать распределение электроэнергии в своих городах и селах. ПА, однако, все равно придется покупать электроэнергию у Israel Electric Corporation.Отметим, что расходы за весь ремонт подстанции понесет палестинская сторона.Станция была построена израильской электротехнической корпорацией, израильскими и палестинскими рабочими, но она принадлежит Палестинскому электрическому управлению (ПЭА) и ПА.Штайниц описал сделку как "беспроигрышный проект" для Израиля и палестинцев."Сделка хороша для палестинцев, потому что они получат больше электроэнергии, которая будет более стабильной и более качественной. Она хороша и для Израиля, потому что ... ответственность [за палестинское электричество] не будет ложиться на плечи израильской электрокорпорации", - отметил он.Штайниц добавил, что проект показал, что "если мы будем сотрудничать, то мы сможем добиться успехов на местах". Министр также подчеркнул, что сделка будет "образцом" того, как Израиль может сотруднисать с ПА.Премьер-министр ПА Хамдалла назвал проект "ключевым для укрепления нашей независимости, чтобы мы могли удовлетворить растущие потребности наших людей в секторе электроэнергетики".Он поблагодарил Израиль за "его сотрудничество в целях содействия" завершению проекта.Эти подстанции являются лишь первым этапом в плане обеспечения большей независимости палестинцев.Палестинские - как правительственные, так и частные инвестиционные фирмы - в настоящее время строят свой собственный завод по производству электроэнергии в Дженине. Его строительство планируется завершить к концу 2019 или 2020 года. Он будет стоить около 620 миллионов долларов.