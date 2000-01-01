10.07 17:20 MIGnews.com

Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Израиль

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В понедельник, 10 июля, в резиденции президента Израиля состоялась официальная церемония встречи президента Республики Руанда Поля Кагаме, прибывшего в Израиль с официальным визитом. Президента Руанды встречали президент Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.Премьер-министр Нетаниягу сказал:"Благодарю вас, президент Ривлин, за выражение того, что чувствуют все израильтяне по отношению ко всему, что касается Руанды, что касается вас, президент Кагаме, вашего министра иностранных дел и вашей делегации. Мы приветствуем вас, президент Кагаме, от всего сердца и принимаем вас в Иерусалиме – в сердце нашего народа. Вы вновь вернулись сюда. В ходе одной из наших предыдущих встреч я высказал надежду, что Израиль сможет вернуться в Африку, а Африка – в Израиль. Мы долго обсуждали это, и вы сказали: "Думаю, что могу помочь". И вы действительно помогли. Я бы сказал, что вы представляете собой живой, жизненно важный мост, по которому мы шаг за шагом возвращаемся в Африку, сопровождаемые вашей мудростью, вашими советами, вместе прокладывая этот маршрут. Сначала мы прибыли в Восточную Африку, где побывали и в вашей прекрасной стране, достигшей впечатляющего прогресса под вашим руководством, а также в других государствах. Затем мы продолжили свой путь в Западную Африку и очень скоро приедем туда в третий раз, и всё это в течение года. Но должен сказать, что это началось с моей беседы с президентом Полем Кагаме, поэтому я хочу поблагодарить вас, Поль, за помощь Израилю, за помощь Израилю в Африке. Спасибо, господин президент.Президент Ривлин отметил, что оба наших народа пережили трагедию: мы – Холокост, вы – кровавый геноцид. Не знаю, многие ли из моих собратьев-израильтян в курсе, что президент Кагаме лично возглавил вооружённую борьбу, положившую конец кровопролитию, унёсшему жизни более миллиона невинных людей, и начал восстанавливать растерзанную страну. Прогресс, которого вы достигли, впечатляет. Мы получаем большое удовлетворение от возможности сотрудничества с вами в деле восстановления Руанды в аграрной, водной и многих других областях, а также в сфере безопасности.Оба наших народа - мы, пережившие ужаснейшую в истории Катастрофу, и вы, пережившие один из ужасов современности, - дали одну и ту же клятву: "Больше никогда". Это ещё одна связующая нить между нами.Вы всегда были нашим большим другом, и в первую очередь в наших двусторонних отношениях. Я не забуду, что ваша министр иностранных дел посетила нас в тяжёлые времена, которые мы переживали в связи с Газой. Вы отправили её сюда в знак дружбы и солидарности.Кроме того, мы видим, как вы поддерживаете Израиль на международных форумах. Вы реализуете простой принцип, в который мы верим, заключающийся в том, что двусторонние отношения должны находить отражение на международных форумах. Между нами и рядом стран до сих пор существуют разногласия. Мы наблюдали это во время абсурдного голосования в ЮНЕСКО, которое завершилось выводом, что Царь Давид не правил в Иерусалиме. Наверное, он правил в Тибете. Его сын Соломон не строил здесь Храма. Он строил его, по всей видимости, в Латинской Америке. Это бред, это отрицание истории, отрицание ТАНАХа.Эти абсурдные вещи до сих пор происходят на международных форумах. Но это не может изменить правду. Я надеюсь, что со временем, в течение десятилетия, эта тенденция изменится. Есть одна страна, о которой я с уверенностью могу сказать, что ей не нужно меняться. Она уже выражает своё мнение и говорит правду как с международных трибун, так и в рамках двусторонних отношений. Эта страна – Руанда под руководством Поля Кагаме. Мы принимаем вас с открытыми сердцами и распростёртыми объятиями. Добро пожаловать, господин президент".