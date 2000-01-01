Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








10.07 18:22   MIGnews.com

РФ рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в Сирии

Россия будет опираться на успех прекращения огня на юго-западе Сирии и искать дополнительные возможности для сотрудничества с Соединенными Штатами в рамках урегулирования сирийского конфликта, как заявил в понедельник, 10 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, сказал: "Мы попытаемся на этой основе предпринять дальнейшие шаги".

Глава МИД РФ отметил, что Россия имеет прочные контакты с официальными лицами США касательно конфликта в Сирии и надеется достичь режима прекращения огня в других частях страны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:53
ВОЗ: Холерой в Йемене заразились уже около 300 000 человек
17:20
Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Израиль
16:49
Электрическая Компания и ПА подписали первое соглашение
16:19
"Большая лотерея": 90% льготников сделали свой выбор
15:51
Роулинг написала новую книгу на платье
15:27
Айзенкот предупредил об иностранном влиянии на выборы
14:37
Изнасилованную женщину посадят на 30 лет за выкидыш
13:59
Кнессет объявит войну факсам
13:57
Парижское метро затопило из-за сильных ливней  
13:21
Чего боится Иран
13:12
Террорист врезался в столб, и тот упал на солдата
12:44
Автомобильный теракт близ Текоа
12:34
"Шариатская полиция" терроризирует чеченцев в Германии
12:15
Обычные паспорта будут стоить на 50% дороже биометрических
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus