10.07 18:22 MIGnews.com

РФ рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в Сирии

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Россия будет опираться на успех прекращения огня на юго-западе Сирии и искать дополнительные возможности для сотрудничества с Соединенными Штатами в рамках урегулирования сирийского конфликта, как заявил в понедельник, 10 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, сказал: "Мы попытаемся на этой основе предпринять дальнейшие шаги".Глава МИД РФ отметил, что Россия имеет прочные контакты с официальными лицами США касательно конфликта в Сирии и надеется достичь режима прекращения огня в других частях страны.