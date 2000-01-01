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Регев обвинила `Фонд нового Израиля` в подстрекательстве 10.07 19:45   MIGnews.com

Регев обвинила "Фонд нового Израиля" в подстрекательстве

Вслед за воскресным сообщением Israel Hayom, министр культуры и спорта Мири Регев намерена обсудить государственное финансирование левого некоммерческого объединения "Фонд нового Израиля" (NIF) на запланированной встрече с генеральным прокурором Авичай Мендельблитом.

Согласно сообщению, веб-сайт NIF разрекламировал мероприятие, на котором участники заявили о поддержке палестинских заключенных и их недавней голодовки.

Мероприятие состоялось в Театре Яффо в честь бывшего депутата Кнессета Базеля Гаттаса, который был осужден за контрабанду мобильных телефонов палестинским заключенным и начал отбывать двухлетний срок наказания в начале месяца.

"Это доказательство того, о чем я говорила - различные театры [в Израиле] создают платформу для подстрекательства к терроризму …", - заявила Мири Регев.

"Это не NIF - это фонд, который хочет нового Израиля - Израиля, который обеспечит платформу для поощрения и прославления террористов", - подчеркнула Регев.

"Очень жаль, что организация, которая проповедует терпимость и ценности верховенства закона при каждой возможности, использует свои деньги, чтобы финансировать рекламу на мероприятие в честь того, кто был осужден за пособничество и подстрекательство террористов", - заявила миниcтр.

"Фонд нового Израиля" заявил, что это событие не имеет ничего общего с NIF, и оно было освещено как книжная вечеринка в честь израильского писателя Ишай Менухина.
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