11.07 12:16 MIGnews.com

"Большой Иерусалим" подан на рассмотрение Кнессета

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Законопроект "Большой Иерусалим", инициированный министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем, и направленный на укрепление статуса Иерусалима как единой и неделимой столицы Израиля, был передан на рассмотрение Кнессета."Присоединение к Иерусалиму населенных пунктов, находящихся рядом со столицей, станет четким посылом каждому, кто пытается оспорить связь еврейского народа с Иерусалимом и принадлежность этого города народу Израиля", - завил Кац.Закон внесен от имени депутата Кнессета Йова Киша ("Ликуд"). Следует пояснить, что израильский закон позволяет министру подавать законопроекты только в сфере возглавляемого им ведомства.Как пояснил министр Исраэль Кац, закон позволит распространить израильскую юрисдикцию на населенные пункты Большого Иерусалима: Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, Бейтар-Илит, Эфрат и другие населенные пункты Гуш-Эциона, общая численность населения которых составляет около 150 тысяч израильских граждан. Они будут присоединены к столице, как часть Большого Иерусалима под израильским суверенитетом. "Так мы расширим границы Иерусалима и укрепим статус города, усилив здесь еврейское большинство", - заявил министр."Эти населенные пункты должны стать частью мегаполиса Большой Иерусалим, подобно существующим в мире моделям, таким, как Большой Париж, Большой Лондон, - сказал Исраэль Кац."Согласно законопроекту, муниципальная независимость каждого из местных органов власти будет сохранена. У жителей населенных пунктов, которые попадут под юрисдикцию Иерусалима, будет право двойного голосования - за депутатов в горсовет Большого Иерусалима и в местный орган самоуправления. Закон также позволит закрепить за Иерусалимом статус самого крупного в Израиле мегаполиса, что предоставит возможность заниматься важными вопросами, касающимися всего населения", - сообщил министр.Кац также информировал, что депутат Кнессета Йоав Киш, председатель парламентской комиссии по делам Кнессета, ускорил процесс рассмотрения этого законопроекта. Документ будет передан на голосование межминистерской законодательной комиссии в ближайшее воскресенье, 16 июля. "Я намерен приложить все усилия для того, чтобы этот законопроект был утвержден, и ожидаю от всех, кто причисляет себя к сионистским партиям, поддержать законопроект", - заявил министр Исраэль Кац.