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Фотограф: Коби Гидеон 11.07 04:28   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу провел встречу с президентом Руанды

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел в понедельник, 10 июля, рабочую встречу с президентом Руанды Полем Кагаме в своей канцелярии в Иерусалиме.

Встреча двух лидеров вначале проходила за закрытыми дверями, затем - в расширенном составе.

Премьер-министр Нетаниягу и президент Руанды Кагаме обсудили вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в различных областях.

В начале встречи премьер-министр Нетаниягу заявил: "Мы очень рады видеть большого друга Израиля, моего лично дорогого друга, президента Руанды Поля Кагаме.
Я думаю, Израилю очень повезло, что у него есть такой друг, и считаю, что Руанде очень повезло, что у нее такой лидер.
Добро пожаловать, друг. Приятно видеть вас снова".

Президент Руанды Поль Кагаме: "Быть здесь - все равно, что быть дома. Я благодарен за прием хорошим друзьям, с которыми нас связывают долгие отношения, а также благодарен за то, что многое сделаем вместе вещей, имеющих значение для обоих наших народов. Я просто рад быть здесь".
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