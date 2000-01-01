11.07 04:28 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу провел встречу с президентом Руанды

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел в понедельник, 10 июля, рабочую встречу с президентом Руанды Полем Кагаме в своей канцелярии в Иерусалиме.Встреча двух лидеров вначале проходила за закрытыми дверями, затем - в расширенном составе.Премьер-министр Нетаниягу и президент Руанды Кагаме обсудили вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в различных областях.В начале встречи премьер-министр Нетаниягу заявил: "Мы очень рады видеть большого друга Израиля, моего лично дорогого друга, президента Руанды Поля Кагаме.Я думаю, Израилю очень повезло, что у него есть такой друг, и считаю, что Руанде очень повезло, что у нее такой лидер.Добро пожаловать, друг. Приятно видеть вас снова".Президент Руанды Поль Кагаме: "Быть здесь - все равно, что быть дома. Я благодарен за прием хорошим друзьям, с которыми нас связывают долгие отношения, а также благодарен за то, что многое сделаем вместе вещей, имеющих значение для обоих наших народов. Я просто рад быть здесь".