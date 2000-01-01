10.08 10:04 MIGnews.com

Катар ввел безвизовый режим для граждан 80 государств

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Изолированный дипломатической блокадой соседних арабских государств, эмират Катар ввел безвизовый режим для граждан 80 государств.Целью подобного шага является “стимуляция туризма и транспорта”.Представитель департамента туризма Хассан аль-Ибрагим на пресс-конференции в Дохе заявил: “Отмена виз превращает Катар в самую открытую страну региона”.В безвизовую схему включены государства шенгенской зоны, латиноамериканские и азиатские государства.Из арабских государств в схему включен только Ливан.Гражданам 33 государств разрешено оставаться на территории Катара 180 дней, гражданам 47 государств - 30.Больше всех от новой схемы выиграет национальный авиаперевозчик - компания Qatar Airways. Qatar Airways открывает полеты по 62 новым направлениям.Также вводятся новые правила получения статуса постоянного резидента. Его смогут получить дети от катарской матери и отца -иностранца, а также “иностранные граждане, служащие Катару” или “располагающие навыками, которые могут пойти на пользу стране”.