Катар ввел безвизовый режим для граждан 80 государств
Изолированный дипломатической блокадой соседних арабских государств, эмират Катар ввел безвизовый режим для граждан 80 государств.
Целью подобного шага является “стимуляция туризма и транспорта”.
Представитель департамента туризма Хассан аль-Ибрагим на пресс-конференции в Дохе заявил: “Отмена виз превращает Катар в самую открытую страну региона”.
В безвизовую схему включены государства шенгенской зоны, латиноамериканские и азиатские государства.
Из арабских государств в схему включен только Ливан.
Гражданам 33 государств разрешено оставаться на территории Катара 180 дней, гражданам 47 государств - 30.
Больше всех от новой схемы выиграет национальный авиаперевозчик - компания Qatar Airways. Qatar Airways открывает полеты по 62 новым направлениям.
Также вводятся новые правила получения статуса постоянного резидента. Его смогут получить дети от катарской матери и отца -иностранца, а также “иностранные граждане, служащие Катару” или “располагающие навыками, которые могут пойти на пользу стране”.