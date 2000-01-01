10.08 11:37 MIGnews.com

Иранская журналистка приземлилась в Израиле

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Иранская журналистка Нада Амин приземлилась в Израиле после того, как получила специальное разрешение министра внутренних дел Израиля Арье Дери.Амин три года назад бежала из Ирана в Турцию. Несколько дней назад турецкие власти допросили ее по подозрению в “шпионаже в пользу Израиля”.Турки могли депортировать Амин в Иран. Там ей грозит смертный приговор за ее журналистскую работу и за то, что она написала несколько статей для газеты Times of Israel.Министр Дери заявил: Это - журналист, чья жизнь - в реальной опасности только из-за того, что она написала несколько статей для израильских газет. В этих совершенно ясных гуманитарных обстоятельствах я авторизовал ее въезд без всяких колебаний”.