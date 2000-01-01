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Прогноз: миллион убитых в первые три дня войны 10.08 13:16   MIGnews.com

Прогноз: миллион убитых в первые три дня войны

Военный аналитик Fox News полковник Дэвид Хант заявил, что высказывания президента Дональда Трампа относительно корейского кризиса могут повлечь “пугающие военные последствия”.

Хант служил в Корее шесть лет. Он говорит, что превентивный американский удар по Северной Корее повлечет за собой массированную ответную реакцию - и в первые три дня войны погибнет до миллиона человек. Южная Корея, КНДР и Япония столкнутся с масштабными жертвами среди мирного населения.

Хант предупредил, что угроза распространяется и на Соединенные Штаты, хотя в данный момент еще и не представляет собой “легитимной угрозы”. Но через несколько лет может быть уже слишком поздно: “У нас нет противоракетной обороны. Мы лишь испытываем эти системы, и пока они работают хуже, чем 50 на 50. В данный момент, мы еще не разработали подобной технологии. вы не можете сбить пулю другой пулей. Ни одна страна не готова к тому, чтобы кто-то запустил по ней ядерную ракету. Точка”.
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