10.08 22:10 MIGnews.com
Нетаниягу принял делегацию NBA
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с министром культуры и спорта Мири Регев принял делегацию NBA, которая в настоящее время в находится в Израиле.
Премьер-министр сказал:
"Я очень рад видеть вас вместе с министром спорта Мири Регев и нашим послом в Вашингтоне Роном Дермером.
Есть футбол, а есть баскетбол - игра богов, ведь там игроки взмывают в небо.
Я могу смотреть игру, я думаю, что кое-что понимаю в ней, но играть не умею.
Думаю, что не только игроки, но и стоящая за ними организация, её инициативы, неподражаемы в своём деле.
Добро пожаловать в Израиль".
Фото: Хаим Цах, GPO.
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