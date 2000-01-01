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Нетаниягу принял делегацию NBA 10.08 22:10   MIGnews.com

Нетаниягу принял делегацию NBA

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с министром культуры и спорта Мири Регев принял делегацию NBA, которая в настоящее время в находится в Израиле.

Премьер-министр сказал:

"Я очень рад видеть вас вместе с министром спорта Мири Регев и нашим послом в Вашингтоне Роном Дермером.

Есть футбол, а есть баскетбол - игра богов, ведь там игроки взмывают в небо.

Я могу смотреть игру, я думаю, что кое-что понимаю в ней, но играть не умею.

Думаю, что не только игроки, но и стоящая за ними организация, её инициативы, неподражаемы в своём деле.

Добро пожаловать в Израиль".


Фото: Хаим Цах, GPO.
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