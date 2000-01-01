10.08 17:27 MIGnews.com

Израиль не даст ООН превратиться в подобие ХАМАСа

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Израиль не допустит, чтобы подразделения Организации Объединенных Наций "стали ответвлениями террористической группировки ХАМАС", заявил посол Еврейского государства в ООН Дани Данон на фоне задержания ШАБАКом в секторе Газа сотрудника организации, подозреваемого в совершении "преступлений, связанных с безопасностью"."Несмотря на то, что сотрудники ООН должны быть сосредоточены на оказании гуманитарной помощи местным жителям, ХАМАС цинично предпринимает попытки эксплуатировать их, превращая в соучастников террора. За прошедший год мы обнаружили ряд инцидентов, в которых сотрудники ООН использовали свой статус для оказания помощи террористическим организациям в секторе Газа.ООН должна предпринять меры, чтобы немедленно положить конец этой неприемлемой ситуации", - сказал Данон.Замечания Данона были публикацией подробностей по делу Нусейрата Хамдана Тамараза - сотрудника UNDSS (Департамент по вопросам охраны и безопасности, ДОБ)."В ходе допроса была получена информация о его участии в запрещенной деятельности. После допроса он был освобожден, и результаты расследования в настоящее время изучаются соответствующими органами", - заявили в израильском МИДе.