Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Иранская журналистка благодарит Израиль за спасение 10.08 19:00   MIGnews.com

Иранская журналистка благодарит Израиль за спасение

Колумнистка израильского портала The Times of Israel, иранка Неда Амин, которая сегодня приземлилась в Израиле, чтобы избежать казни у себя на родине, куда она могла быть депортирована из Турции, поблагодарила Еврейское государство за спасение и заявила, что у нее есть еврейские корни.

Во время пресс-конференции в иерусалимском офисе The Times of Israel 32-летняя блогерша поделилась воспоминании о нелегких испытаниях, которые она пережила, ожидая депортации из Турции.

Из Ирана она бежала в 2014 году и с тех пор регулярно критиковала режим аятолл, за что в случае депортации ее непременно ждала бы казнь.

"Я очень счастлива. Израиль – это моя страна", - заявила она на ломанном английском, добавив, что теперь она чувствует себя в безопасности.

Амин утверждает, что никаких конкретных планов на ближайшее будущее у нее нет, но она собирается бороться за предоставление ей статуса постоянного жителя Израиля или даже за полноценное гражданство.

"Сейчас меня спасли. Но если израильские власти мне разрешат, я от всего сердца, от всей души буду рада жить здесь. Если же нет, я с уважением отнесусь к их решению", - заверила журналистка.

Как утверждает Амин, ее бабушка по отцу – еврейка, поэтому она всегда с сочувствием относилась к Израилю и иудаизму.

Израильские власти спасли женщину по запросу главредактора The Times of Israel Давида Горовица.

"Я чувствовал, что мы – The Times of Israel в частности и Государство Израиль в целом – обязаны помочь кому-то, кто находится в беде, из-за ее связи с Израилем", - сказал он, добавив, что очень важную роль в этом сыграло израильское посольство в Турции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:47
Евреи Польши жалуются на травлю антисемитов
18:41
Отцу грозит 12 000 лет тюрьмы за изнасилование дочери
18:08
Вакф признал: Израиль не вредил артефактам Храмовой Горы
17:27
Израиль не даст ООН превратиться в подобие ХАМАСа
16:59
"Израиль стал пристанищем террористов"
16:25
В Италии арестовали виллы и яхты "танцующего миллионера"
16:23
Австралийский канал извинился перед Израилем за предвзятость
15:50
Иран исключил футболистов из сборной за игру против Маккаби
15:26
James Richardson остается в аэропорту Бен-Гурион
14:46
Установлена личность напавшего на военных под Парижем
14:35
Рав Кав можно будет заряжать в банкоматах
14:05
Одобрен проект строительства 8600 единиц жилья в Ашкелоне
13:56
Заказное убийство: адвоката застрелили за 50 тысяч шекелей
13:16
Прогноз: миллион убитых в первые три дня войны
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus