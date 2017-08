10.08 19:00 MIGnews.com

Иранская журналистка благодарит Израиль за спасение

Колумнистка израильского портала The Times of Israel, иранка Неда Амин, которая сегодня приземлилась в Израиле , чтобы избежать казни у себя на родине, куда она могла быть депортирована из Турции, поблагодарила Еврейское государство за спасение и заявила, что у нее есть еврейские корни.Во время пресс-конференции в иерусалимском офисе The Times of Israel 32-летняя блогерша поделилась воспоминании о нелегких испытаниях, которые она пережила, ожидая депортации из Турции.Из Ирана она бежала в 2014 году и с тех пор регулярно критиковала режим аятолл, за что в случае депортации ее непременно ждала бы казнь."Я очень счастлива. Израиль – это моя страна", - заявила она на ломанном английском, добавив, что теперь она чувствует себя в безопасности.Амин утверждает, что никаких конкретных планов на ближайшее будущее у нее нет, но она собирается бороться за предоставление ей статуса постоянного жителя Израиля или даже за полноценное гражданство."Сейчас меня спасли. Но если израильские власти мне разрешат, я от всего сердца, от всей души буду рада жить здесь. Если же нет, я с уважением отнесусь к их решению", - заверила журналистка.Как утверждает Амин, ее бабушка по отцу – еврейка, поэтому она всегда с сочувствием относилась к Израилю и иудаизму.Израильские власти спасли женщину по запросу главредактора The Times of Israel Давида Горовица."Я чувствовал, что мы – The Times of Israel в частности и Государство Израиль в целом – обязаны помочь кому-то, кто находится в беде, из-за ее связи с Израилем", - сказал он, добавив, что очень важную роль в этом сыграло израильское посольство в Турции.