10.08 19:47 MIGnews.com

Евреи Польши жалуются на травлю антисемитов

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Еврейская община Польши просит парламент и правительство не допустить рост антисемитизма в обществе. Письмо с соответствующим призывом они написали председателю правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому."С большой тревогой мы отмечаем в последние месяцы обострение антисемитских настроений в Польше, использование грубого языка и поведения, направленных против нашего сообщества. Особое негодование вызывают у нас события последних дней, которые вызывают опасения, что мы живем в менее безопасной для нас действительности", — цитирует их послание РИА "Новости".Среди антисемитских прецедентов они перечислили "фашистские лозунги", которые звучат на государственных мероприятиях из уст представители Национально-радикального лагеря, а также нападки на евреев со стороны левоцентристки Магдалены Огурек и консерватора Богдана Жоньца.Обращение подписали президент Союза еврейских общин Польши Леслав Пишевский и президент еврейской общины Варшавы Анна Чипчиньская."Мы со всем этим не согласны. Польша — наш дом, мы не хотим чувствовать себя в нем лишними, но все чаще и чаще испытываем такое ощущение… Мы опасаемся за нашу безопасность и за наше будущее в Польше. Мы не хотим повторения 1968 года", - пишут они, напомнив о том, как первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка потребовал, чтобы евреи покинул страну.