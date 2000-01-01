10.08 21:31 MIGnews.com

7 из 10 израильтян хотят отставки Нетаниягу после обвинений

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Несмотря на заверения сторонников премьер-министра из коалиции, что Биньямин Нетаниягу может продолжаться занимать свой пост, даже если против него будут выдвинуты обвинения в коррупции, опрос института Смита, проведенный на этой неделе для The Jerusalem Post, демонстрирует то, что большинство израильтян придерживаются обратной точки зрения.На вопрос, будет ли приемлемо для Нетаниягу сложить с себя полномочия в том случае, если ему предъявят обвинения, 67% израильтян ответили "да" (соответственно, остальные ответили "нет"). Избиратели "Ликуда" по данному поводу раскололись почти поровну – 53% за отставку и 56% против. В то же время, за добровольное сложение полномочий Нетаниягу выступили 80% избирателей левых партий.Согласно букве закона, премьер-министр может в течение 100 дней отказаться от исполнения обязанностей в случае потери дееспособности. Никакие другие причины его это делать не обязывают.На вопрос, кто же сможет заменить Нетаниягу, большая часть участников опроса назвали имя председателя "Еш Атид" Яира Лапида и экс-министра МВД Гидеона Саара - по 16%. Среди лидеров также Нафтали Беннет и Ави Габай - по 14%. У Авигдора Либермана - 9% поддержки.Избиратели "Ликуда" же в основном (28%) поддерживают Беннета. 16% же предпочли бы Саара, а 17% - министра общественной безопасности Гилада Эрдана. В то же время, если выбирать между двумя этими кандидатами вдвое больше респондентов отдали бы предпочтение Гидеону Саару.В то же время продолжающиеся расследования в отношении Нетаниягу на его партию повлияли очень слабо – как показал опрос, если бы выборы проходили сегодня, "Ликуд" бы сохранил статус крупнейшей партии, заняв 27 мандатов вместо занимаемых сейчас 30. За ним следуют "Сионистский лагерь" (20 вместо 24) и "Еш Атид" (19 вместо 11).Объединенный Арабский Список потеряет 1 мандат, заняв 12 мест в Кнессете. "Еврейский дом" "поправится" на 2 мандата – до 10 мест, зато столько же потеряет "Кулану", 8 депутатов которого могут пройти в парламент.Далее идут "Наш дом – Израиль", "Яадут а-Тора" (по 7), ШАС и Мерец (по 5).Партии экс-министра обороны Моше Яалона и "Яхад" Эли Ишая очень близки к прохождению в парламент, однако все еще не проходят.Опрос проводился 7-8 августа среди 500 совершеннолетних респондентов, представляющих репрезентативную выборку. Погрешность в пределах 4,5%.