10.08 09:20 MIGnews.com

Саакашвили: Россия собирается аннексировать Беларусь

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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал мнение, что Россия собирается захватить Белоруссию. Якобы операция начнется во время проведения совместных военных учений "Запад". Об этом Саакашвили заявил в интервью агентству BNS.Как утверждает бывший политик, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто в настоящее время украинцы задерживают ее у своих границ.Совместные российско-белорусские учения "Запад" пройдут 14-20 сентября текущего года на территории Белоруссии. Маневры вызвали обеспокоенность на Западе. Джеймс Мелвилл, американский посол в Эстонии, заявил, что Соединенные Штаты Америки разместят по роте военнослужащих в каждой из стран Балтии накануне учений "Запад-2017". В Минске реакцию западных стран на предстоящие учения назвали нагнетанием обстановки и частью геополитической игры. Министерство обороны Литвы подготовило отчет об угрозах национальной безопасности.