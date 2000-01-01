11.08 04:38 MIGnews.com

В России могут запретить ввоз иностранного алкоголя

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В Госдуме предложили дополнить продуктовое эмбарго алкогольным. В частности, с таким предложением выступил глава партии "Справедливая Россия" (СР) и партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов, передает РБК.Сообщается, что к числу первоочередных ответных мер на санкции США и Европейского союза Миронов отнес распространение эмбарго на ввоз в Россию ряда продовольственных товаров из стран, участвующих в антироссийских санкциях, на алкогольные напитки."Спиртные напитки - такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка? Почему мы поддерживаем наших овощеводов, но отказываем в помощи российским виноделам?" - сказал Миронов.Кроме того, глава партии призвал ввести запрет на ввоз в страну импортных косметических товаров и товаров бытовой химии, исключить из валютных резервов России казначейские облигации США и отказаться от использования на компьютерах госучреждений и предприятий программного обеспечения Microsoft.