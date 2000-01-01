10.10 10:12 MIGnews.com

Новая проблема Израиля - резкий прирост населения

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Небольшая территория, засушливая среда и непростая демографическая ситуация в Израиле в сочетании с быстро растущим населением – все эти факторы могут стать серьёзной проблемой для государства в будущем.Ожидается, что к 2059 году население страны увеличится в два раза. Что повлечёт за собой ряд осложнений, которые начинают проявляться уже сегодня.Кроме того, высокая рождаемость среди арабов и израильтян ещё сильнее усложняет мирный процесс между сторонами. Если раньше многодетные семьи всячески поддерживались государством, как важные ячейки общества, то сейчас отношение кардинально изменилось.Резкое расширение израильских городов также оказывает пагубное влияние на природу и ухудшает условия жизни в общинах для меньшинств.