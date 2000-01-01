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10.10 10:25   MIGnews.com

Бельгия приостановила финансирование ПА

В Бельгии было принято решение о временном прекращении финансирования палестинских школ, пишет The Times of Israel.

Правительство узнало о том, что палестинцы назвали одну из школ, построенных на деньги, поступившие из Бельгии, в честь террористки. Это и стало причиной решения о приостановлении выплат.

Младшую школу для девочек в Хевроне построили ещё в 2013 году. Однако недавно ей дали имя в честь террористки Далаль аль-Муграби, которая принимала участие в захвате израильского автобуса на Прибрежном шоссе.

Тот случай имел место ещё в 1978 году. 11 марта боевики ФАТХа, которыми руководила Далаль аль-Мугбари, захватили в заложники пассажиров нескольких автобусов и автомобилей и пересадили их всех в один автобус, который направлялся в сторону Тель-Авива. По пути террористы обстреливали другие автобусы и автомобили. В тот день погибли 39 израильских граждан, среди них - 13 детей. Тогда же погибли 9 боевиков, включая саму аль-Муграби.

После того, как стало известно о переименовании школы, Бельгия немедленно приостановила выплаты палестинцам, так как страна не хочет иметь какое-либо отношение к терроризму, сообщили в бельгийском МИДе.

Для ПА прекращение помощи от Бельгии может плохо закончится, так как страна принимала большое участие в жизни палестинцев. С 2001 года на средства из Бельгии было сооружено 23 школы. В ближайшем будущем планировалось возвести ещё 12 учебных заведений. Бюджет, выделенный бельгийским правительством на поддержку палестинской системы образования до 2020 года составлял 16,5 миллионов евро.
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