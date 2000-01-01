Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Сестра Ким Чен Ына стала заместителем члена политбюро партии 10.10 10:52   MIGnews.com

Сестра Ким Чен Ына стала заместителем члена политбюро партии

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон заняла новый пост в правящей партии страны. Сообщает газета USA Today.

"28-летняя Ким Ё Чен была выбрана в воскресенье в качестве "заместителя члена" Политбюро Центрального комитета в правящей рабочей партии ", - приводит газета сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР.

Отмечается, что с новой должностью она сможет принимать участие в решении политических вопросов и принимать решения военного характера.

Ранее спецслужбы КНДР предотвратили покушение на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Группа диверсантов готовила атаку на главу северокорейской республики с использованием биологического и химического оружия. По версии Народной-Демократической республики, злоумышленники действовали по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:47
Опубликовано видео взятия в плен россиян в Сирии
10:26
Пожары в Калифорнии забрали жизни 10 человек
10:25
Бельгия приостановила финансирование ПА
10:12
Новая проблема Израиля - резкий прирост населения
09:24
Игиловцы остались без финансирования
09:16
Ребёнка депортировали из Израиля
08:55
Рейтинг-2017: Израиль подорожал на 19%, Россия - на 13%
08:45
Израиль не едет в Россию
07:55
Йемен снова атаковал Саудовскую Аравию
07:45
Болельщик кинулся с ножом на игрока "Реала"
07:13
Министр Элькин: мир с палестинцами - это иллюзия
06:45
Киршнер допросят по делу о теракте в еврейском центре
05:38
Dove удалила расистскую рекламу мыла
04:12
Можно ли сломать автомат Калашникова?  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus