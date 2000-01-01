10.10 10:52 MIGnews.com

Сестра Ким Чен Ына стала заместителем члена политбюро партии

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Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон заняла новый пост в правящей партии страны. Сообщает газета USA Today."28-летняя Ким Ё Чен была выбрана в воскресенье в качестве "заместителя члена" Политбюро Центрального комитета в правящей рабочей партии ", - приводит газета сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР.Отмечается, что с новой должностью она сможет принимать участие в решении политических вопросов и принимать решения военного характера.Ранее спецслужбы КНДР предотвратили покушение на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Группа диверсантов готовила атаку на главу северокорейской республики с использованием биологического и химического оружия. По версии Народной-Демократической республики, злоумышленники действовали по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки.