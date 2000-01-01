10.10 11:24 MIGnews.com

Вашингтон и Сеул готовили покушение на Ким Чен Ына

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сотрудники американских и южнокорейских спецслужб готовили покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщают официальные СМИ Северной Кореи."В мае 2017 года была обнаружена и захвачена группа террористов, проникших в нашу страну по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки с целью совершить террористический акт против нашего лидера с применением биологических и химических субстанций", - говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.Также в СМИ подчеркнули, что такие действия "демонстрируют истинную природу США".Почему эта информация была обнародована только сегодня, агентство не сообщает.Ранее Министр обороны США Джим Мэттис, заявлял, что армия США готова к началу боевых действий в случаи войны с КНДР.